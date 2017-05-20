Фото — 240 призывников Государственной службы исполнения наказаний приняли присягу

20 мая 2017, 13:36 Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию при Государственной службе исполнения наказаний 20 мая прошел День принятия присяги молодыми призывниками, сообщила пресс-служба ГСИН.

После принятия присяги молодые мужчины станут полноправными защитниками своего Отечества. "Отныне они ответственны перед законом Кыргызстана и имеют конкретные и строгие обязанности по вооруженной защите государства в беспрекословном выполнении поставленных задач в любых условиях, пусть даже в самых непредсказуемых и экстремальных", - говорится в сообщении.

В мероприятии, помимо 240 новобранцев из южных и северных регионов страны, приняли участие их родители и близкие, ветераны Департамента по охране и конвоированию, представители взаимодействующих структур.