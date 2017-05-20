Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Последний звонок": в школах Бишкека будут дежурить 500 милиционеров"Последний звонок": в школах Бишкека будут дежурить 500 милиционеровВ школах Бишкека в день последнего звонка порядок будут обеспечивать 500 милиционеровВ школах Бишкека в день последнего звонка порядок будут обеспечивать 500 милиционеров

Фото — 240 призывников Государственной службы исполнения наказаний приняли присягу

 

Фотографии: akipress.kg

                

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427135-ru.html

Похожие новости

При Аппарате правительства создадут Совет по применению международной практики государственного менеджмента

Они были хорошими друзьями — о смерти военнослужащего под машиной

Кыргызстану важно построить систему, обеспечивающую транспарентность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала, - ректор АГУПКР

Жээнбеков прошел хорошую школу государственника – Эсенгул Омуралиев

В рамках стратегии развития КР до 2040 года эксперты обсуждают совершенствование государственного и муниципального управления

20 мая 2017, 13:36       Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию при Государственной службе исполнения наказаний 20 мая прошел День принятия присяги молодыми призывниками, сообщила пресс-служба ГСИН.
После принятия присяги молодые мужчины станут полноправными защитниками своего Отечества. "Отныне они ответственны перед законом Кыргызстана и имеют конкретные и строгие обязанности по вооруженной защите государства в беспрекословном выполнении поставленных задач в любых условиях, пусть даже в самых непредсказуемых и экстремальных", - говорится в сообщении.
В мероприятии, помимо 240 новобранцев из южных и северных регионов страны, приняли участие их родители и близкие, ветераны Департамента по охране и конвоированию, представители взаимодействующих структур.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум