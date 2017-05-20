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Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков встретился с президентом Совета ИКАО Олумуива Бенардом Алиу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rukovo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427134-ru.html

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20 мая 2017, 9:50       Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызской Республики Сапар Исаков в пятницу, 19 мая, встретился с президентом Совета международной организация гражданской авиации (ИКАО) Олумуива Бенардом Алиу. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента КР.
В ходе встречи были обсуждены меры по внедрению международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО в целях обеспечения комплексной авиационной безопасности в Кыргызстане.
В частности, было отмечено, что в целях дальнейшего развития гражданской авиации в республике необходимо обратить особое внимание вопросам обеспечения финансовой независимости и повышения эффективности деятельности Агентства гражданской авиации КР.
Руководитель Аппарата президента КР Сапар Исаков отметил, что в Кыргызстане перед соответствующими государственными органами стоит важная задача по реализации комплекса мер направленных на существенное улучшение показателей по внедрению международных стандартов безопасности полетов.
"Мы намерены предпринять решительные шаги в достижение реальных результатов в развитии гражданской авиации в Кыргызстане. В ближайшее время нами будет разработан пошаговый план мероприятий по решению наиболее важных задач, которые стоят перед государственными органами", — подчеркнул Сапар Исаков.
Он отметил, что для этих целей Кыргызстану необходимо содействие со стороны ИКАО в оказании экспертной поддержки.
Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу, в свою очередь, сообщил, что Кыргызстан на сегодняшний день входит в число стран, которые наиболее решительно демонстрируют свою приверженность к улучшению показателей безопасности полетов и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку и содействие развитию гражданской авиации Кыргызстана.

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