Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков встретился с президентом Совета ИКАО Олумуива Бенардом Алиу

20 мая 2017, 9:50 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызской Республики Сапар Исаков в пятницу, 19 мая, встретился с президентом Совета международной организация гражданской авиации (ИКАО) Олумуива Бенардом Алиу. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента КР.

В ходе встречи были обсуждены меры по внедрению международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО в целях обеспечения комплексной авиационной безопасности в Кыргызстане.

В частности, было отмечено, что в целях дальнейшего развития гражданской авиации в республике необходимо обратить особое внимание вопросам обеспечения финансовой независимости и повышения эффективности деятельности Агентства гражданской авиации КР.

Руководитель Аппарата президента КР Сапар Исаков отметил, что в Кыргызстане перед соответствующими государственными органами стоит важная задача по реализации комплекса мер направленных на существенное улучшение показателей по внедрению международных стандартов безопасности полетов.

"Мы намерены предпринять решительные шаги в достижение реальных результатов в развитии гражданской авиации в Кыргызстане. В ближайшее время нами будет разработан пошаговый план мероприятий по решению наиболее важных задач, которые стоят перед государственными органами", — подчеркнул Сапар Исаков.

Он отметил, что для этих целей Кыргызстану необходимо содействие со стороны ИКАО в оказании экспертной поддержки.

Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу, в свою очередь, сообщил, что Кыргызстан на сегодняшний день входит в число стран, которые наиболее решительно демонстрируют свою приверженность к улучшению показателей безопасности полетов и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку и содействие развитию гражданской авиации Кыргызстана.