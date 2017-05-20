В Бишкеке подвели итоги конкурса «Юный инспектор дорожного движения»: победили школьники из Нарына

20 мая 2017, 12:57 Комментарии

В Бишкеке подвели итоги республиканского конкурса "Юный инспектор дорожного движения". Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД Кыргызской Республики.

По данным ведомства, финал республиканского конкурса прошел в пятницу, 19 мая, в столичном центре "Сейтек".

С апреля по май 2017 год смотр-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения проводился в регионах. Первый этап конкурса проходил на уровне районов и областей, после чего команды-победители областных смотров были приглашены для участия в республиканском смотр-конкурсе отрядов ЮИДД в Бишкеке.

Всего участвовало 639 команд по всей республике, в которых были задействованы 5 тыс. 112 школьников. В финале республиканского конкурса приняли участие 9 команд из областей и городов Бишкек, Ош, состоящих из 72 школьников.

"Целью смотра-конкурса является привлечение школьников к участию в работе, направленной на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, привития уважение к профессии работника милиции, организация содержательного досуга школьников и молодежи, воспитание культурных и эстетических вкусов, укрепление дружественных связей между командами ЮИДД. В финале приняли участие команды-победители областных и городских конкурсов", — отмечают организаторы.

Конкурс прошел в четыре этапа — смотр строя, знание правил дорожного движения, выступление агитбригад, конкурс стенгазеты.

В финале места распределились следующим образом:

<ul> <li>I место заняла команда "Виктория" ЮИДД СШ им. М. Сыдыкова г. Нарын Нарынской области, победителям вручили почетные грамоты, ценные подарки и электронный синтезатор.</li> <li>II место заняла команда "Весёлый регулировщик" ЮИДД ШГ №4 им. Ю. Гагарина г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области, победителям вручили почетные грамоты, ценные подарки и принтер.</li> <li>III место заняла команда "Светофор" ЮИДД СШ №6 Жайылского района Чуйской области, победителям вручили почетные грамоты, ценные подарки и принтер.</li> </ul> Победители конкурса "Юный инспектор дорожного движения" примут участие в слете ЮИДД среди команд СНГ, который пройдет в городе Усть-Каменогорск Республики Казахстан с 12 по 22 июня 2017 года.