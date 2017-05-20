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В Бишкеке подвели итоги конкурса «Юный инспектор дорожного движения»: победили школьники из НарынаВ Бишкеке подвели итоги конкурса «Юный инспектор дорожного движения»: победили школьники из Нарына

В Бишкеке общественный порядок в день «последнего звонка» будут обеспечивать порядка 500 милиционеров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427132-ru.html

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20 мая 2017, 13:11       Комментарии

В ГУВД города Бишкек прошел инструктаж по обеспечению общественного порядка в день "Последнего звонка". Об этом сообщает пресс-служба Управления.
В пятницу, 19 мая, заместитель начальника ГУВД Бишкека Асхат Султаналиев провел инструктаж и строевой смотр среди участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних по обеспечению общественного порядка и безопасности во всех школах столицы во время проведения праздничного мероприятия "Последний звонок".
На обеспечение общественного порядка и безопасности в столице 25 мая 2017 года в 96 школах будут задействованы около 500 сотрудников милиции из числа участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, патрульной милиции и других служб.
«Уважаемые родители! ГУВД города Бишкек просит провести беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости драк и принять меры по безопасности во избежание неприятностей детей», — обращаются к кыргызстанцам в ГУВД.
В милиции напоминают, что несовершеннолетние не могут находится в общественных местах после 22:00 без сопровождения родителей, взрослых или законных представителей.

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