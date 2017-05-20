В Бишкеке общественный порядок в день «последнего звонка» будут обеспечивать порядка 500 милиционеров

20 мая 2017, 13:11 Комментарии

В ГУВД города Бишкек прошел инструктаж по обеспечению общественного порядка в день "Последнего звонка". Об этом сообщает пресс-служба Управления.

В пятницу, 19 мая, заместитель начальника ГУВД Бишкека Асхат Султаналиев провел инструктаж и строевой смотр среди участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних по обеспечению общественного порядка и безопасности во всех школах столицы во время проведения праздничного мероприятия "Последний звонок".

На обеспечение общественного порядка и безопасности в столице 25 мая 2017 года в 96 школах будут задействованы около 500 сотрудников милиции из числа участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, патрульной милиции и других служб.

«Уважаемые родители! ГУВД города Бишкек просит провести беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости драк и принять меры по безопасности во избежание неприятностей детей», — обращаются к кыргызстанцам в ГУВД.

В милиции напоминают, что несовершеннолетние не могут находится в общественных местах после 22:00 без сопровождения родителей, взрослых или законных представителей.