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Министры идут на поклон к президенту Бердымухамедову в День Конституции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360169_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427131-ru.html

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20 мая 2017, 12:46       Комментарии

В Туркменистане День Конституции широко и торжественно отмечается 18 мая. В этот день также отмечается общенациональный праздник - День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, сообщает госинформагентство.
Президента Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Конституции и памятнику Махтумкули Фраги.
Кульминацией торжеств по случаю Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги стали праздничные концерты мастеров искусств, в которых приняли участие лучшие профессиональные исполнители, музыкальные и танцевальные ансамбли, фольклорные коллективы страны.
В регионах основные мероприятия прошли на центральных площадях областных центров.
Действующая редакция Конституции была принята 26 сентября 2008 года.
В этот же день президента страны поздравили члены кабинета министров и другие чиновники, вручив букеты белых роз. Издание "Хроника Туркменистана" опубликовало видео с этого мероприятия. В репортаже туркменского телеканала "Алтин Асир" ("Золотой век") видно, как министры и другие чиновники с букетом белоснежных цветов подходят к президенту Гурбангули Бердымухамедову, низко поклоняются и пожимают руку.

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