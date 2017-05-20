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Роухани лидирует на президентских выборах в Иране

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/roukhani-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427129-ru.html

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20 мая 2017, 12:38       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах, набирая 14,6 миллиона голосов после обработки 25,9 миллиона бюллетеней, сообщил глава Штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади
По его словам, за Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 10,1 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 297,2 тысячи голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба – 139,3 тысячи.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что Роухани набирает 21,6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней.
Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
Источник РИА Новости

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