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С.Жээнбеков обсудил вопрос развития гражданкой авиации с главой Совета ИКАО

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427128-ru.html

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Совет ЕЭК о таможенных пошлинах, автопаспортах и детских площадках

20 мая 2017, 12:46       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с Президентом Совета Международной организации гражданской авиации ИКАО Олумуива Бенард Алиу. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Стороны обсудили вопросы по улучшению и совершенствованию системы гражданской авиации и задачи по внедрению международных стандартов ИКАО в КР.
Глава Правительства отметил, что Правительство страны уделяет большое внимание развитию гражданкой авиации и ставит перед Министерством транспорта и дорог КР соответствующие задачи. В настоящее время по поручению Правительства разработана дорожная карта по улучшению и совершенствованию системы гражданской авиации Кыргызстана.
Премьер-министр отметил, что в целях обеспечения безопасности полетов внутри всей системы отрасли гражданской авиации проводится активная работа во всех субъектах гражданской авиации страны по внедрению международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.
Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу отметил, что общее число членов ИКАО составляет 191 государство и Кыргызстан является одним из самых важных членов организации.
Он рассказал о своем участии в "круглом столе" "Значение воздушного транспорта для экономики Кыргызстана", который прошел ранее в Бишкеке. В частности, в ходе мероприятия обсуждался потенциал вклада гражданской авиации в развитие приоритетных отраслей экономики страны и важность поиска системных путей решения существующих проблем в отрасли, включая вывод Кыргызстана из запретного списка ЕС.

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