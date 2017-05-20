Президент А.Атамбаев поручил увеличить список школ, подлежащих капремонту

20 мая 2017, 12:56 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял министра образования и науки страны Гульмиру Кудайбердиеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован министром о проводимой работе по организации учебы детей в пострадавших от стихийных бедствий районах страны.

Президент А.Атамбаев подчеркнул, что Министерство образования и науки должно создать все необходимые условия для организованного завершения учебного года в пострадавших районах, обратив особое внимание на нужды учеников и преподавателей.

Кроме того, Президент поручил, чтобы вместо всех аварийных школ было в ускоренном порядке начато строительство новых школ, и также был увеличен список школ, подлежащих капитальному ремонту.

Глава государства попросил добавить в их список и школу №6 города Токмок.