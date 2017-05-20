При Аппарате правительства создадут Совет по применению международной практики государственного менеджмента

20 мая 2017, 12:18 Комментарии

Для повышения результативности деятельности Аппарата правительства образуют Совет по применению международной практики государственного менеджмента. Об этом говорится в распоряжении руководителя Аппарата правительства Акылбека Осмоналиева.

Совет по применению международной практики государственного менеджмента при Аппарате правительства является консультативно-совещательным органом, образованным в целях повышения результативности деятельности Аппарата правительства.

Деятельность Совета осуществляется на основе свободного обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений и обеспечивается секретариатом Совета.

Состав Совета определяется руководителем Аппарата правительства.

Совет будет разрабатывать рекомендации по практическому внедрению международного управленческого инструментария в государственном секторе Кыргызстана.

Для этого Совет должен достичь максимальной отдачи от участия сотрудников Аппарата правительства в работе зарубежных семинаров, конференций и иных подобных мероприятий обучающего характера для деятельности Аппарата правительства, заслушивать отчеты сотрудников Аппарата правительства по результатам участия в работе зарубежных мероприятий с выводами и рекомендациями по внедрению международной практики, усилить ответственность сотрудников Аппарата правительства за представление качественных аналитических материалов о международном опыте в сфере их деятельности по итогам участия в зарубежных мероприятиях, повысить потенциал сотрудников Аппарата правительства, в том числе аналитического, при подготовке и представлении отчетов с выводами и рекомендациями об участии в зарубежных мероприятиях. А также усилить взаимодействие структурных подразделений Аппарата правительства в ходе регулярного обмена служебной информацией о новейших управленческих методах и инструментах, применяемых в различных отраслях государственного сектора других стран.

Замещение членов Совета производится по занимаемой должности.

Председателем Совета является руководитель Аппарата правительства. Заместителем председателя Совета является первый заместитель руководителя Аппарата правительства.

Председатель Совета или его заместитель организуют деятельность Совета: проводят заседания, решают текущие организационные вопросы, контролируют исполнение решений.

Координацию и контроль за подготовкой и организацией заседаний осуществляет секретариат Совета, функцию которого выполняет отдел государственного управления и кадровой работы Аппарата правительства.

Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета проводятся председателем или по его поручению заместителем председателя. Повестка дня, время и место проведения заседания Совета определяются его председателем и доводятся до сведения членов Совета и соответствующих структурных подразделений Аппарата правительства секретариатом Совета.

Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее двух третей его членов, при этом решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов; при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

В случае занятости председателя Совета, его заместителя и членов Совета в связи с длительным участием в мероприятиях на уровне главы государства, Жогорку Кенеша, правительства либо в выездных мероприятиях допускается проведение заседания Совета опросным путем, организуемым секретариатом Совета.

За подготовку и проведение заседания Совета несет персональную ответственность руководитель того структурного подразделения Аппарата правительства, чей сотрудник принимал участие в зарубежном мероприятии. Руководитель соответствующего структурного

подразделения Аппарата правительства вносит в секретариат Совета необходимые документы за три дня до заседания Совета.

Состав Совета:

- руководитель Аппарата правительства - министр, председатель Совета;

- первый заместитель руководителя Аппарата правительства, заместитель председателя Совета;

- заведующий отделом государственного управления и кадровой работы Аппарата правительства, руководитель секретариата Совета;

- эксперт отдела государственного управления и кадровой работы Аппарата правительства, секретарь Совета.

Члены Совета:

- заместители руководителя Аппарата правительства;

- советник премьер-министра;

- заведующий отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата правительства;

- заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата правительства;

- заведующий отделом финансов и кредитной политики Аппарата правительства;

- заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата правительства;

- заведующий отделом информационного обеспечения Аппарата правительства.