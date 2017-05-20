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Фото — Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызстана провел День открытых дверей

 

Фотографии: akipress.kg

              

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427125-ru.html

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20 мая 2017, 12:44       Комментарии

Во всех соединениях, частях и учреждениях Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики 20 мая прошел День открытых дверей, посвященный 25 годовщине образования вооруженных сил.
Как сообщили в Управлении информационного обеспечения Генштаба, в этот день можно ознакомиться с жизнью и бытом, условиями службы и досуга военнослужащих. Для гостей была подготовлена насыщенная программа, включившая в себя ознакомление с историей формирования войсковых частей, показ образцов вооружения и военной техники, показательные выступления по выполнению элементов строевой подготовки и рукопашного боя и др.
День открытых дверей открывает декаду мероприятий, проводимых Генштабом по случаю 25 годовщины вооруженных сил Кыргызстана, во время которой планируются отчетные встречи, торжественные собрания, праздничные концерты и торжества, а также театрализованное представление и выставка военной техники на площади Ала-Тоо 29 мая.

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