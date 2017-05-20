Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент поручил Минобразованию начать строительство новых школ вместо аварийныхПрезидент поручил Минобразованию начать строительство новых школ вместо аварийныхМатерям детей с ограниченными возможностями здоровья вручили грамотыМатерям детей с ограниченными возможностями здоровья вручили грамоты

Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/podach...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427124-ru.html

Похожие новости

Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена

В каких районах Чуйской области 20 мая отключат электричество

Kazinform: Зарезавшего супругу в зале суда жителя Костанайской области осудили на 15 лет

Правительство КР и ООН подписали документ об оказании Кыргызстану помощи в области системы устойчивого развития

Иссык-Кульская область осталась без света из-за сильного ветра

20 мая 2017, 12:10       Комментарии

Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба полпредства области. «Аварийные отключения в Иссык-Кульской области в результате стихии — ураганного ветра с порывами до 22 метров в секунду с дождем, прошедшего 18 мая, — были устранены 19 мая в 12:40. Отдельные потребители сел Ак-Кочкор, Мундуз и Ан-Остон Джеты-Огузского района подключены к электроэнергии в 16:00 того же дня», — говорится в сообщении полпредства. Напомним, из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум