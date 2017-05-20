20 мая 2017, 12:10 Комментарии

Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба полпредства области. «Аварийные отключения в Иссык-Кульской области в результате стихии — ураганного ветра с порывами до 22 метров в секунду с дождем, прошедшего 18 мая, — были устранены 19 мая в 12:40. Отдельные потребители сел Ак-Кочкор, Мундуз и Ан-Остон Джеты-Огузского района подключены к электроэнергии в 16:00 того же дня», — говорится в сообщении полпредства. Напомним, из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.