Президент поручил Минобразованию начать строительство новых школ вместо аварийных

20 мая 2017, 12:14 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 мая, принял министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

В ходе встречи министр проинформировала главу государства о проводимой работе по организации учебы детей в пострадавших от стихийных бедствий районах страны.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Министерство образования и науки должно создать все необходимые условия для организованного завершения учебного года в пострадавших районах, обратив особое внимание на нужды учеников и преподавателей.

Кроме того, президент поручил, чтобы вместо всех аварийных школ было в ускоренном порядке начато строительство новых школ, и также был увеличен список школ, подлежащих капитальному ремонту. Глава государства попросил добавить в их список и школу №6 города Токмок.