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Президент поручил Минобразованию начать строительство новых школ вместо аварийных

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427123-ru.html

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20 мая 2017, 12:14       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 мая, принял министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.
В ходе встречи министр проинформировала главу государства о проводимой работе по организации учебы детей в пострадавших от стихийных бедствий районах страны.
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что  Министерство образования и науки должно создать все необходимые условия для организованного завершения учебного года в пострадавших районах, обратив особое внимание на нужды учеников и преподавателей.
Кроме того, президент поручил, чтобы вместо всех аварийных школ было в ускоренном порядке начато строительство новых школ, и также был увеличен список школ, подлежащих капитальному ремонту. Глава государства попросил добавить в их список и школу №6 города Токмок.

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