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Воспитательница детсада, подозреваемая в избиении ребенка, не признает вину

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vospit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427122-ru.html

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20 мая 2017, 12:32       Комментарии

Воспитательница детского сада "Жоогазын" в Балыкчы Назира Токобаева, подозреваемая в избиении ребенка, рассказала K-News подробности скандала, связанного якобы с избиением 4-летнего мальчика.
По ее словам, когда мать забирала ребенка, она не сразу предъявила обвинения в том, что у мальчика появились синяки, а только спустя три часа.
"В тот день маленький Виталий как всегда капризничал и плакал. Через некоторое время он попросил меня позвонить своей маме. Во время тихого часа она пришла и забрала его домой. Только спустя через три часа мне позвонили с РОВД и сообщили, что меня подозревают в избиении ребенка", — рассказала Назира Токобаева.
Мать Виталия, Мария Соколова, рассказала K-News, что заметила кровоподтеки сразу же и спросила у воспитательницы об этом.
Заведующая садика Майрамкуль Кулова утверждает, что такой скандал семья Соколовых поднимает не в первый раз. Ранее мать Виталика обвинила другой садик в Балыкчы в избиении ребенка, однако это не подтвердилось.
Напомним, пользователи социальной сети разместили фото 4-летнего мальчика с синяком под глазом, которого якобы избила воспитательница в детском саду Балыкчы.

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