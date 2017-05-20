Воспитательница детсада, подозреваемая в избиении ребенка, не признает вину

20 мая 2017, 12:32 Комментарии

Воспитательница детского сада "Жоогазын" в Балыкчы Назира Токобаева, подозреваемая в избиении ребенка, рассказала K-News подробности скандала, связанного якобы с избиением 4-летнего мальчика.

По ее словам, когда мать забирала ребенка, она не сразу предъявила обвинения в том, что у мальчика появились синяки, а только спустя три часа.

"В тот день маленький Виталий как всегда капризничал и плакал. Через некоторое время он попросил меня позвонить своей маме. Во время тихого часа она пришла и забрала его домой. Только спустя через три часа мне позвонили с РОВД и сообщили, что меня подозревают в избиении ребенка", — рассказала Назира Токобаева.

Мать Виталия, Мария Соколова, рассказала K-News, что заметила кровоподтеки сразу же и спросила у воспитательницы об этом.

Заведующая садика Майрамкуль Кулова утверждает, что такой скандал семья Соколовых поднимает не в первый раз. Ранее мать Виталика обвинила другой садик в Балыкчы в избиении ребенка, однако это не подтвердилось.

Напомним, пользователи социальной сети разместили фото 4-летнего мальчика с синяком под глазом, которого якобы избила воспитательница в детском саду Балыкчы.