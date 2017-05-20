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Матерям детей с ограниченными возможностями здоровья вручили грамоты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360166_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427121-ru.html

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В Бишкеке отметили День матери

20 мая 2017, 12:09       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова в честь дня матери поздравила и вручила грамоты матерям воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в министерстве труда.
Исакунова поделилась, что министерство решило обратить внимание именно на матерей-героинь, которые не смотря на трудности воспитывают детей с заболеваниями. На тех родителей, которые ежедневно прилагают усилия для социально-экономического развития страны.
Также отмечается, что ведомством разработан проект об условиях оплаты труда, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями здоровья и нуждающимся в постоянном уходе.
"Нами предлагается установить оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5000 сомов из расчета прожиточного минимума. На выплату указанной оплаты труда из республиканского бюджета, ежегодно потребуется более 442 млн. сомов", - сказала министр труда.

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