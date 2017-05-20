Матерям детей с ограниченными возможностями здоровья вручили грамоты

20 мая 2017, 12:09 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова в честь дня матери поздравила и вручила грамоты матерям воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в министерстве труда.

Исакунова поделилась, что министерство решило обратить внимание именно на матерей-героинь, которые не смотря на трудности воспитывают детей с заболеваниями. На тех родителей, которые ежедневно прилагают усилия для социально-экономического развития страны.

Также отмечается, что ведомством разработан проект об условиях оплаты труда, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями здоровья и нуждающимся в постоянном уходе.

"Нами предлагается установить оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5000 сомов из расчета прожиточного минимума. На выплату указанной оплаты труда из республиканского бюджета, ежегодно потребуется более 442 млн. сомов", - сказала министр труда.