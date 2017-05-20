Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Роухани лидирует на президентских выборах в ИранеРоухани лидирует на президентских выборах в ИранеВоспитательница детсада, подозреваемая в избиении ребенка, не признает винуВоспитательница детсада, подозреваемая в избиении ребенка, не признает вину

Два истребителя сопровождали лайнер после инцидента на борту

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360168_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427120-ru.html

Похожие новости

СДПК не стала рассматривать инцидент между Жылдыз Мусабековой и журналистом

Telegram запустил функцию онлайн-платежей

ГНС призывает граждан проверять подлинность чеков в онлайн режиме

Налоговая: Через смартфон можно в режиме онлайн проверить подлинность чека (видеоинструкция)

В ГКНБ создан центр реагирования на компьютерные инциденты

20 мая 2017, 12:35       Комментарии

Два американских истребителя F-22 сопровождали полет гражданского лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу, после того как мужчина пытался прорваться в пилотскую кабину, пишет портал Hawaii News Now.
Инцидент произошел в пятницу, 19 мая, на борту рейса AA 31. Виновником происшествия стал 25-летний турецкий гражданин Анил Усканил. До этого его задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, когда он попытался выйти в зону ограниченного доступа. Его заметили, задержали, проверили и отпустили. Выяснилось, что он употреблял алкоголь.
Уже находясь на борту самолета, Усканил, как сообщается, пытался прорваться в отсек для первого класса и пилотскую кабину. При этом на голове у него, по свидетельству очевидцев, было одеяло или полотенце. Прорываясь вперед, они ничего не говорил.
Бортпроводники, офицер полиции Лос-Анджелеса и другие пассажиры смогли в течении нескольких секунд остановить мужчину, обездвижить скотчем и посадить на место.
Сообщение об инциденте заставило Тихоокеанское командование США распорядиться поднять в воздух два истребителя с базы на Гавайях, которые на протяжении некоторого времени эскортировали самолет.
По прибытии в Гонолулу сотрудники ФБР встретили пассажиров и опросили очевидцев. Усканила задержали и поместили в изолятор. По словам источников, его виза аннулирована.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум