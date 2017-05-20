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Внесены изменения в закон КР "О пожарной безопасности"

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427118-ru.html

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Внесены изменения в Закон КР "О противодействии терроризму"

20 мая 2017, 12:26       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон КР "О внесении изменений в закон КР "О пожарной безопасности". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.
Целью закона является устранение коллизий в действующих нормативно-правовых актах в сфере пожарной безопасности и урегулирование функции по обеспечению пожарной безопасности.
Внесенные в закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" изменения прежде всего направлены на разграничение полномочий между:
- уполномоченным государственным органом в сфере профилактики, тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ (Агентство государственной противопожарной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР);
- уполномоченным государственным органом в сфере надзора и контроля за пожарной безопасностью (Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР).
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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