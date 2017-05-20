Мэрия Бишкека до 31 декабря должна ликвидировать Управление стоянками и муниципальными рынками

20 мая 2017, 11:47 Комментарии

Управление стоянками и муниципальными рынками выйдет из структурного подразделения мэрии Бишкека.

По постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 апреля "О внесении дополнения в постановление Бишкекского городского кенеша "О структуре и штатной численности мэрии города Бишкек" мэрия столицы до 31 декабря должна ликвидировать Управление стоянками и муниципальными рынками.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на постоянную комиссию по регламенту, правовым вопросам и правопорядку Бишкекского городского кенеша и на мэра города Бишкек Албека Ибраимова.