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Мэрия Бишкека до 31 декабря должна ликвидировать Управление стоянками и муниципальными рынками

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427117-ru.html

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20 мая 2017, 11:47       Комментарии

Управление стоянками и муниципальными рынками выйдет из структурного подразделения мэрии Бишкека.
По постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 апреля "О внесении дополнения в постановление Бишкекского городского кенеша "О структуре и штатной численности мэрии города Бишкек" мэрия столицы до 31 декабря должна ликвидировать Управление стоянками и муниципальными рынками.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на постоянную комиссию по регламенту, правовым вопросам и правопорядку Бишкекского городского кенеша и на мэра города Бишкек Албека Ибраимова.

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