В Бишкеке пройдет шествие в память о жертвах ДТП

20 мая 2017, 12:03 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В Бишкеке пройдет молчаливое шествие в память о жертвах ДТП, рассказала один из организаторов акции Айгерим Усонова.

По данным активистов, с начала года в столице произошло более полутора тысяч ДТП, в которых пострадали 376 детей и погибли 11. Всех, кого беспокоит данная проблема, организаторы приглашают пройти в единой колонне.

"Это шествие небезразличных граждан, попытка обратить внимание водителей и пешеходов на ужасающие масштабы смертности на дорогах, заставить задуматься об ответственности, которую несет каждый житель страны", - подытожила Усонова.

Планируется, что в шествии примут участие тысяча человек, в том числе родители детей, погибших на дороге. Шествие начнется 28 мая в 11.00 в сквере имени Горького, принять участие в нем могут все неравнодушные граждане. Маршрут согласовывается с мэрией.

О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>