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В Бишкеке пройдет шествие в память о жертвах ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427116-ru.html

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20 мая 2017, 12:03       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В Бишкеке пройдет молчаливое шествие в память о жертвах ДТП, рассказала один из организаторов акции Айгерим Усонова.
По данным активистов, с начала года в столице произошло более полутора тысяч ДТП, в которых пострадали 376 детей и погибли 11. Всех, кого беспокоит данная проблема, организаторы приглашают пройти в единой колонне.
"Это шествие небезразличных граждан, попытка обратить внимание водителей и пешеходов на ужасающие масштабы смертности на дорогах, заставить задуматься об ответственности, которую несет каждый житель страны", - подытожила Усонова.
Планируется, что в шествии примут участие тысяча человек, в том числе родители детей, погибших на дороге. Шествие начнется 28 мая в 11.00 в сквере имени Горького, принять участие в нем могут все неравнодушные граждане. Маршрут согласовывается с мэрией.
О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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