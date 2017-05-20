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В Кыргызстане пройдет первый Фестиваль органического животноводства

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427115-ru.html

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20 мая 2017, 11:49       Комментарии

В Кыргызстане пройдет первый Фестиваль органического животноводства, сообщают организаторы.
Фестиваль состоится 23 мая 2017 года в профессиональном лицее №43 села Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области.
Целью Фестиваля является возрождение и продвижение органического животноводства через объединение научных, инновационных и традиционных знаний и практик в области аграрной и пищевой отрасли.
«Первая половина Фестиваля будет проходить в формате конференции, посвященной устойчивому и экологически безопасному развитию животноводства в Кыргызстане. Студенты профлицея №43 выступят с актуализацией проблем органического животноводства, растениеводства, потребительского отношения людей к окружающей среде, призывая участников конференции к действиям и принятию решений», — сообщают организаторы.
В ходе конференции будут проведены информационные сессии по законодательным, технологическим и традиционным аспектам ведения животноводства. Далее участники совместно обсудят перспективы и пути решения проблем органического животноводства, поделятся опытом и достижениями, а также традиционными знаниями и практиками кыргызского народа. Мероприятие будет сопровождаться открытием учебных станций для подготовки работников сельского хозяйства и туризма в сельской местности.
Во второй половине дня в рамках Фестиваля пройдут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и их дегустация, а также выступление этно-музыкантов.
Организаторами данного мероприятия являются Общественный фонд "КОЖО" и профессиональный лицей №43. Фестиваль пройдет в рамках программы "Жаштар демилгеси: молодежные инициативы для устойчивого будущего" при поддержке ОФ "Институт стратегии устойчивого развития".

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