Внесены изменения в закон "О пожарной безопасности"

20 мая 2017, 11:54 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности". Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Документ принят Жогорку Кенешем КР 5 апреля 2017 года.

Целью закона является устранение коллизий в действующих нормативно-правовых актах в сфере пожарной безопасности и урегулирование функции по обеспечению пожарной безопасности.

Внесенные в закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" изменения прежде всего направлены на разграничение полномочий между:

<ul> <li>уполномоченным государственным органом в сфере профилактики, тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ (Агентство государственной противопожарной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики);</li> <li>уполномоченным государственным органом в сфере надзора и контроля за пожарной безопасностью (Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики).</li> </ul> Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.