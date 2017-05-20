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На десятках медалей с ОИ-2016 появилась ржавчина

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360167_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427113-ru.html

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20 мая 2017, 11:50       Комментарии

Более ста медалей, выигранных спортсменами на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и черных пятен, появившихся на поверхности металла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по коммуникациям оргкомитета Игр-2016 Марио Андраду.
По его словам, в Монетный двор Бразилии, выпустивший медали в прошлом году, вернули более 130 наград, преимущественно бронзовых. Сейчас специалисты проводят работы по их восстановлению.
"Самая распространенная проблема состоит в том, что медали хранились ненадлежащим образом, из-за чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены", - приводит агентство слова Андрады.
Отмечается, что среди возвращенных в Монетный двор медалей присутствуют и награды с Паралимпийских игр 2016 года.
Андрада добавил, что первые комплекты медалей вернули на ремонт еще в октябре. По его словам, "это является абсолютно нормальной практикой". Имена спортсменов, вернувших медали на ремонт, в материале не указаны.
XXXI Летние Олимпийские игры проходили в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Общекомандный зачет выиграла сборная США, у нее 121 медаль - 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых. На втором месте Великобритания - 67 медалей (27, 23, 17), на третьем - Китай с 70 медалями (26, 18, 26).
Всего для Игр-2016 было изготовлено 2488 медалей - по 812 золотых и серебряных, а также 864 бронзовых.

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