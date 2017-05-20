Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия дипотношений

20 мая 2017, 11:33 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и его болгарский коллега Румен Радев обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщила пресс-служба главы государства, А.Атамбаев в поздравительной телеграмме выразил надежду на дальнейшую активизацию политических контактов, экономического и культурно-образовательного сотрудничества между двумя странами и пожелал Р.Радеву благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному болгарскому народу - мира и процветания.

В послании главы Болгарии отмечено, что подписанный 20 мая 1992 года в городе Москве протокол заложил начало межгосударственному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении, равноправии и соблюдении принципов гуманизма и демократии.

"Я с удовлетворением отмечаю, что за прошедшие четверть века это сотрудничество было сохранено и нашло свое конкретное и значимое проявление в осуществленных до настоящего момента визитов и встреч между представителями двух стран. Наша недавняя встреча в Мюнхене является доказательством того, что Республика Болгария и Кыргызская Республика воспринимают друг друга как традиционно хорошие партнеры, которые имеют схожие интересы по поддержанию мира и стабильности в своих регионах - Юго-Восточной Европе и Центральной Азии", - говорится в сообщении Р.Радева.

Он пожелал А.Атамбаеву успехов в его деятельности и процветания народу Кыргызской Республики.