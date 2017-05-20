Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Спикер Чыныбай Турсунбеков посетил пострадавшие от землетрясения села на юге КыргызстанаСпикер Чыныбай Турсунбеков посетил пострадавшие от землетрясения села на юге КыргызстанаВ Норвегии в голосовании на название новой провинции победил "Мордор"В Норвегии в голосовании на название новой провинции победил "Мордор"

Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия дипотношений

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427112-ru.html

Похожие новости

Спикер Чыныбай Турсунбеков посетил пострадавшие от землетрясения села на юге Кыргызстана

Как развить Кыргызстан. Энергия ветра, как альтернатива электростанциям

Девять фактов о Казани для бишкекчан на случай, если захотите там пожить

Группа ученых из Кыргызстана запатентовала способ формирования биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах

Кыргызстанец Муслим Евлаев завоевал "золото" на Исламских играх в Баку

20 мая 2017, 11:33       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и его болгарский коллега Румен Радев обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.
Как сообщила пресс-служба главы государства, А.Атамбаев в поздравительной телеграмме выразил надежду на дальнейшую активизацию политических контактов, экономического и культурно-образовательного сотрудничества между двумя странами и пожелал Р.Радеву благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному болгарскому народу - мира и процветания.
В послании главы Болгарии отмечено, что подписанный 20 мая 1992 года в городе Москве протокол заложил начало межгосударственному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении, равноправии и соблюдении принципов гуманизма и демократии.
"Я с удовлетворением отмечаю, что за прошедшие четверть века это сотрудничество было сохранено и нашло свое конкретное и значимое проявление в осуществленных до настоящего момента визитов и встреч между представителями двух стран. Наша недавняя встреча в Мюнхене является доказательством того, что Республика Болгария и Кыргызская Республика воспринимают друг друга как традиционно хорошие партнеры, которые имеют схожие интересы по поддержанию мира и стабильности в своих регионах - Юго-Восточной Европе и Центральной Азии", - говорится в сообщении Р.Радева.
Он пожелал А.Атамбаеву успехов в его деятельности и процветания народу Кыргызской Республики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум