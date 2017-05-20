Внесены изменения в закон "О пожарной безопасности"

20 мая 2017, 11:42 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности".

Как уточнила пресс-служба главы государства, закон был принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.

Так, целью закона является устранение коллизий в действующих нормативно-правовых актах в сфере пожарной безопасности и урегулирование функции по обеспечению пожарной безопасности.

Внесенные в закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" изменения направлены на разграничение полномочий между:

- уполномоченным государственным органом в сфере профилактики, тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ (Агентство государственной противопожарной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций);

- уполномоченным государственным органом в сфере надзора и контроля за пожарной безопасностью (Государственная инспекция по экологической и технической безопасности).

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.