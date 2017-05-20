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Ссора между супругами закончилась поножовщиной: мужчина скончался от полученных ран

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ssora-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427109-ru.html

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20 мая 2017, 11:24       Комментарии

ОВД Иссык-Атинского района проводит расследование по факту тяжкого преступления.
По данным следователей, 14 мая 2017 года примерно в 15:00 часов в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о смерти мужчины в одном сел. На месте происшествия выезжавшая следственно-оперативная группа обнаружила труп хозяина дома К.Х., 1963 года рождения, с признаками насильственной смерти.
По данному факту следствием была назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой смерть наступила в результате нанесения ножевого ранения.
По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. Между супругами произошла ссора, переросшая в конфликт. После произошедшего супруга вызвала скорую помощь, но было уже поздно.
По полученным данным, супруги проживали вместе примерно один год. Со слов подозреваемой было установлено, что между супругами часто происходили конфликты, которые иногда доходили до рукоприкладства.  В рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом Иссык-Атинского РОВД по статье «Убийство», подозреваемая — гражданка И.З., 1969 года рождения — задержана. В настоящее время проводятся следственные действия.

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