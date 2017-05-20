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Спикер Чыныбай Турсунбеков посетил пострадавшие от землетрясения села на юге Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/spiker...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427108-ru.html

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20 мая 2017, 11:39       Комментарии

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков в пятницу, 19 мая, в рамках двухдневной рабочей поездки в Ошскую область встретился с жителями пострадавших от землетрясения сел Кара-Тейит, Карамык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района, а также осмотрел поврежденные дома и социальные объекты.
В селах, пострадавших от землетрясения, 529 домов, 2 больницы и школа пришли в аварийное состояние, 8 домов разрушено.  Всего для пострадавших семей Министерством чрезвычайных ситуаций установлено 550 палаток.
Депутаты во главе со спикером стали свидетелями того, что больница села Карамык находится в аварийном состоянии, из-за этого гражданам приходится проходить медицинский осмотр в палатках.
Жители вышеуказанных сел с учетом того, что в их местности зима приходит рано, обратились с просьбой ускорить проработку вопроса выдачи ссуд на строительство домов. Также они отметили необходимость пролонгации банковских кредитов, которые выплачивает часть пострадавших, и попросили поддержки в данном вопросе. Еще одной насущной проблемой пострадавших является закупка строительных материалов по себестоимости.
В ходе встречи с местными жителями Чыныбай Турсунбеков отметил, что и Жогорку Кенеш, и правительство не оставляют без пристального внимания пострадавшие от стихийного бедствия села.
"Мы постоянно информированы о положении дел. Ранее сюда уже приезжали представители парламента и кабинета министров, и сейчас мы прибыли, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте", — добавил Чыныбай Турсунбеков.
Он также проинформировал, что проблемы территорий, которые подвержены стихийным бедствиям, обсуждаются в профильных комитетах парламента и фракциях. Он сказал, что исполнительным органам власти дано поручение ускорить вопрос оказания помощи пострадавшим. Также, по словам торага, и со стороны Жогорку Кенеша будет оказана необходимая поддержка.
"В скором времени будет заслушана информация правительства о принимаемых мерах по устранению последствий от стихийных бедствий", — отметил Турсунбеков.
Чыныбай Турсунбеков рассказав о преимуществах закона о страховании жилья, призвал граждан застраховать свои дома.
Местные жители выразили благодарность депутатам Жогорку Кенеша и отметили, что в целях сохранения государственных границ необходимо принять меры для предотвращения оттока молодого поколения из приграничных сёл.
Вышеперечисленным сёлам из резервного фонда спикера была передана материальная помощь в размере 1,5 млн. сомов.
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