В южном регионе руководитель среднего звена ОВД изобличен в коррупции

20 мая 2017, 11:15 Комментарии

В южном регионе руководитель среднего звена ОВД изобличен в вымогательстве крупной суммы взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, службой собственной безопасности проведено расследование и установлен факт вымогательства денежных средств со стороны должностного лица в размере 1000 долларов США за принятие положительного решения по рассматриваемому материалу.

19 мая, примерно в 15.30, в г. Ош после получения денежных средств в размере 40 000 сом с поличным задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района А.Р.

По данному факту Следственным управлением АКС ГКНБ возбуждено уголовное дело по

ст. 313 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР. Ведется следствие.