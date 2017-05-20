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В южном регионе руководитель среднего звена ОВД изобличен в коррупции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360158_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427107-ru.html

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20 мая 2017, 11:15       Комментарии

В южном регионе руководитель среднего звена ОВД изобличен в вымогательстве крупной суммы взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Так, службой собственной безопасности проведено расследование и установлен факт вымогательства денежных средств со стороны должностного лица в размере 1000 долларов США за принятие положительного решения по рассматриваемому материалу.
19 мая, примерно в 15.30, в г. Ош после получения денежных средств в размере 40 000 сом с поличным задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района А.Р.
По данному факту Следственным управлением АКС ГКНБ возбуждено уголовное дело по
ст. 313 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР. Ведется следствие.

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