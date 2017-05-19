Как развить Кыргызстан. Энергия ветра, как альтернатива электростанциям

20 мая 2017, 11:17 Комментарии

25 лет независимости Кыргызстана прошли, как качели, меняя курс то в одну сторону, то в другую. Сейчас же страна находится в активном развитии, пробуя на себе различные проекты и стартапы. Какие-то получаются, какие-то не очень, но, как известно, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. И чтобы прийти к какому-либо успеху, необходимо пробовать всё новое. Причем не обязательно изобретать велосипед, достаточно посмотреть на основные мировые тенденции, а также опыт, и попробовать перенять лучшие инновации. "ВБ" попытается собрать технологии и новшества, которые можно применить в условиях Кыргызстана.

Проблема с получением электроэнергии в домах кыргызстанцев всплывает с частой периодичностью. Многие жители столицы ещё не забыли так называемые веерные отключения электричества. Кроме того, вокруг Бишкека как грибы после дождя появляются новые дома и постройки, которые долгое время находятся без каких-либо коммуникаций. В целом в Кыргызстане множество сел и небольших ПГТ, расположенных на значительных расстояниях друг от друга, а с учетом развития регионов, в скором времени проблемы с подачей электроэнергии могут вновь дать о себе знать. Ещё в 2014 году экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев говорил о проблемах в энергосекторе: "Электроэнергетический комплекс Кыргызстана сейчас не способен обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в течение круглого года. Помимо прямых экономических убытков, это серьезным образом ухудшает деловой и инвестиционный климат в стране. В настоящее время в стране отсутствует возможность организации нового производства, требующего постоянного и бесперебойного снабжения электроэнергией".

Палочкой выручалочкой для Кыргызстана могут стать альтернативные источники добычи электроэнергии, например, ветряные электростанции. За минувшие 20 лет по всему миру динамика роста ветровой энергии увеличилась почти в 100 раз.

Например, в 2015 году во всем мире было выработано более 430 гигаватт энергии из ветра. Несомненным плюсом ветровых электростанций является их мобильность и относительная дешевизна. Например, если установить ветровой генератор мощностью 1,5 мегаватт, то можно обеспечить электричеством небольшой поселок. Российские производители предлагают такую установку за 89 миллионов рублей. Конечно, такую установку не сравнить с Бишкекской ТЭЦ, которая выдает 666 мегаватт, но такой ветровой генератор может снабжать электроэнергией не только небольшой поселок, но и предприятие, тут можно вспомнить аукцион завода "Кристалл" и его проблемы с поступлением энергии. Ферма из нескольких десятков ветряных генераторов может и вовсе решить вопрос с подачей электроэнергии в населенных пунктах средней плотности.

Конечно же, в ветровой энергетике не обошлось без подводных камней. Вышку просто так не установить, для этого нужно проделать тщательный анализ, подобрать место, обучить персонал и содержать генератор. Но в перспективе постройка ветровых ферм может окупить себя за несколько десятилетий. Очевидным плюсом также можно отметить и многозадачность такого источника энергии. При правильном расположении генератора можно добиться выработки электроэнергии в любое время суток вне зависимости от сезона.

Если же снизить масштабы проекта, то с помощью ветрового генератора можно обеспечить электричеством загородный дом или небольшую ферму. Но мощность вырабатываемой энергии зависит от стоимости самого генератора. Однако устанавливать подобные генераторы в частные дома в Кыргызстане как основной источник энергии всё же не стоит. Сами производители дают рекомендацию к установке ветровых генераторов только в том случае, если доступ к дому электричества затруднен или же если цена на электричество выше 4 сомов. И даже если рискнуть и установить ветровой генератор ценой 3 тысячи долларов, то он оправдает себя только через четверть века. Но учитывая тенденцию популяризации такого источника электричества, уже в ближайшем будущем можно ожидать снижения цен на ветровые генераторы.

Ветровые генераторы в доме можно использовать как вспомогательный источник энергии центральному электроснабжению или в паре с солнечными панелями, о которых "ВБ" расскажет в следующий раз.