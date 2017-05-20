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В Норвегии в голосовании на название новой провинции победил "Мордор"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360161_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427105-ru.html

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37 депутатов признались, что не поняли, за что голосовали во время голосования по законопроекту о введении института процессуального соглашения

20 мая 2017, 11:26       Комментарии

Власти Норвегии решили объединить два фюльке (область или провинция - прим.ред.) на севере страны - Тромс и Финнмарк. В честь этого издание iTromso спросило у лингвиста Гульбранна Альёу, как лучше назвать новый регион. Профессор сказал, что на его взгляд наиболее натуральное название - Финнмарк.
Как пишет Медуза, iTromso также попросило читателей поучаствовать в голосовании и выбрать название, которое кажется более подходящим лично им. Кроме нормальных вариантов, вроде "Финнтромс", "Троммсфинн" или "Северная Норвегия", в опрос включили два шуточных варианта - "Гокк" и "Мордор".
Гокк означает место где-то очень далеко, "у черта на куличках". А Мордор - владения Саурона во "Властелине колец" Джона Р. Р. Толкина.
Сначала Мордор проигрывал. Но через несколько дней голосование заметили за пределами Норвегии - в частности, призыв голосовать за название из "Властелина колец" появился на Imgur.
In the vote to name the Norwegian region mordor is loosing. We can't let that happen can we?
В итоге Мордор вышел на первое место. По состоянию на 18 мая за этот вариант отдали 65 процентов голосов (из 370 тысяч). На втором месте Гокк с 28 процентами.
Главный редактор iTromso Стиг Якобсен признал, что это неофициальное голосование. Но он бы хотел, чтобы новую провинцию назвали Мордором, а не как-нибудь скучно.

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