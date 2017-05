В Норвегии в голосовании на название новой провинции победил "Мордор"

20 мая 2017, 11:26 Комментарии

Власти Норвегии решили объединить два фюльке (область или провинция - прим.ред.) на севере страны - Тромс и Финнмарк. В честь этого издание iTromso спросило у лингвиста Гульбранна Альёу, как лучше назвать новый регион. Профессор сказал, что на его взгляд наиболее натуральное название - Финнмарк.

Как пишет Медуза, iTromso также попросило читателей поучаствовать в голосовании и выбрать название, которое кажется более подходящим лично им. Кроме нормальных вариантов, вроде "Финнтромс", "Троммсфинн" или "Северная Норвегия", в опрос включили два шуточных варианта - "Гокк" и "Мордор".

Гокк означает место где-то очень далеко, "у черта на куличках". А Мордор - владения Саурона во "Властелине колец" Джона Р. Р. Толкина.

Сначала Мордор проигрывал. Но через несколько дней голосование заметили за пределами Норвегии - в частности, призыв голосовать за название из "Властелина колец" появился на Imgur.

In the vote to name the Norwegian region mordor is loosing. We can't let that happen can we?

В итоге Мордор вышел на первое место. По состоянию на 18 мая за этот вариант отдали 65 процентов голосов (из 370 тысяч). На втором месте Гокк с 28 процентами.

Главный редактор iTromso Стиг Якобсен признал, что это неофициальное голосование. Но он бы хотел, чтобы новую провинцию назвали Мордором, а не как-нибудь скучно.