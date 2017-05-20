Кыргызстанец Муслим Евлаев завоевал "золото" на Исламских играх в Баку

20 мая 2017, 10:45 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Спортсмен из Кыргызстана Муслим Евлаев стал победителем Игр исламской солидарности, которые проходят в эти дни в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.

Борец М.Евлаев пробился в финал в весовой категории до 74 кг по вольной борьбе. В финальной встрече он одолел атлета из Турции Сонер Демиртаса и завоевал золотую медаль.

Данная золотая медаль стала для команды Кыргызстана третьей на Играх.

Всего же на данный момент в копилке сборной Кыргызстана 13 медалей – 3 золота, 3 серебра и 7 бронзовых наград.