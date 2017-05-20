Группа ученых из Кыргызстана запатентовала способ формирования биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах

20 мая 2017, 11:04 Комментарии

Ученые Института химии и химической технологии Национальной академии наук Кыргызской Республики С.Джумабеков, У.Курманбаев, В.Виноградов, А.Токарев, О.Тузова, Н.Виноградов и Н.Дильдаев запатентовали способ формирования рельефных биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах, согласно данным, опубликованным в апрельском выпуске 2017 года информационного бюллетеня "Интеллектуалдык менчик", издаваемого Кыргызпатентом.

Согласно данным научного портала "Популярная химия", конструкции из титанового сплава устойчивы к коррозии в агрессивных средах человеческого тела; ткани вокруг таких имплантатов не изменяются; при стерилизации медицинских инструментов из таких сплавов их поверхности не разрушаются; не вызывают аллергии. Титановые сплавы прочные, пластичные и легкие. Они применяются в хирургии, стоматологии, офтальмологии, ортопедии.

Так, предложенный кыргызскими учеными способ формирования рельефных биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах, включающий электроискровую обработку поверхности токопроводящей подложки обрабатывающим электродом, отличается тем, что в качестве электродов для электроискрового легирования титана применяется пористый графитовый электрод или стеклографитовое волокно.

При этом легирующие элементы (кальций, фосфор, азот, кислород и частично углерод) подаются в зону электроискрового разряда из спиртовых растворов нитрата кальция и эфиров фосфорной кислоты, примененных в качестве электроэрозионной среды, и в качестве эфиров фосфорной кислоты используются алкилфосфаты (RO)3PO, где R = CnH(2n+i), а n = 1; 2; 3; 4.