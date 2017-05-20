Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Девять фактов о Казани для бишкекчан на случай, если захотите там пожитьДевять фактов о Казани для бишкекчан на случай, если захотите там пожитьКыргызстанец Муслим Евлаев завоевал "золото" на Исламских играх в БакуКыргызстанец Муслим Евлаев завоевал "золото" на Исламских играх в Баку

Группа ученых из Кыргызстана запатентовала способ формирования биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427103-ru.html

Похожие новости

Спикер Чыныбай Турсунбеков посетил пострадавшие от землетрясения села на юге Кыргызстана

Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия дипотношений

Ссора между супругами закончилась поножовщиной: мужчина скончался от полученных ран

Как развить Кыргызстан. Энергия ветра, как альтернатива электростанциям

Кыргызстанец Муслим Евлаев завоевал "золото" на Исламских играх в Баку

20 мая 2017, 11:04       Комментарии

Ученые Института химии и химической технологии Национальной академии наук Кыргызской Республики С.Джумабеков, У.Курманбаев, В.Виноградов, А.Токарев, О.Тузова, Н.Виноградов и Н.Дильдаев запатентовали способ формирования рельефных биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах, согласно данным, опубликованным в апрельском выпуске 2017 года информационного бюллетеня "Интеллектуалдык менчик", издаваемого Кыргызпатентом.
Согласно данным научного портала "Популярная химия", конструкции из титанового сплава устойчивы к коррозии в агрессивных средах человеческого тела; ткани вокруг таких имплантатов не изменяются; при стерилизации медицинских инструментов из таких сплавов их поверхности не разрушаются; не вызывают аллергии. Титановые сплавы прочные, пластичные и легкие. Они применяются в хирургии, стоматологии, офтальмологии, ортопедии.
Так, предложенный кыргызскими учеными способ формирования рельефных биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах, включающий электроискровую обработку поверхности токопроводящей подложки обрабатывающим электродом, отличается тем, что в качестве электродов для электроискрового легирования титана применяется пористый графитовый электрод или стеклографитовое волокно.
При этом легирующие элементы (кальций, фосфор, азот, кислород и частично углерод) подаются в зону электроискрового разряда из спиртовых растворов нитрата кальция и эфиров фосфорной кислоты, примененных в качестве электроэрозионной среды, и в качестве эфиров фосфорной кислоты используются алкилфосфаты (RO)3PO, где R = CnH(2n+i), а n = 1; 2; 3; 4.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум