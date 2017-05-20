Девять фактов о Казани для бишкекчан на случай, если захотите там пожить

20 мая 2017, 11:07 Комментарии

Вы не верите в чудеса? Я теперь верю. Дело в том, что совершенно случайно прямо в центре Казани встретила своих бишкекских товарищей - Азрета и Раду. Они живут там с детьми уже год и знают о жизни казанской не понаслышке. На основе их рассказов и личных наблюдений и родились эти 9 монументальных отличий Казани от Бишкека.

1. Автомобили. В основном по улицам Казани ездят либо недорогие малолитражки, либо вполне себе солидные новенькие джипы. Но даже среди зажиточных казанцев нет фанатизма - всякие "лексусы" тут встретишь нечасто. Мне рассказали, что как-то посреди простеньких "опелей" и "шкод" был припаркован огромный "Лэнд Крузер" с обвесами. Угадайте, гражданину какой страны он принадлежал? Да-да, у машины в самом деле были кыргызстанские номера...

2. Правила дорожного движения. Мы с Радой переходим дорогу.

- Аселя, хватит шарахаться, ты не в Бишкеке! Тут все пропускают пешеходов. Привыкай!

- Ага, если я привыкну к этому, то дома меня размажут по асфальту в первый же день!

В Казани с маниакальной тщательностью соблюдают Правила дорожного движения. Таксист рассказал, что в городе довольно высокие штрафы за нарушения - около 1 500 рублей, если не пропустить пешехода. "А здесь возможно дать взятку гаишнику?" - наивно спрашиваю я. Водитель посмотрел на меня, как на антихриста, который только что предложил ему замариновать в уксусе и съесть живьем младенца.

3. Сервис. В Казани сервис настолько ненавязчивый, что начинаешь поскуливать, скучая по нашим милым сердцу девушкам-продавщицам, готовым в образе супермена кинуться на помощь заскучавшему покупателю. Аптека. Уборщица. Фармацевт. Единственный покупатель - я. Фармацевт перебирает бумажки, смотрит на мой призывный взгляд и... дальше перебирает бумажки.

- Извините, мне нужно...

- Сейчас, подождите!

Прождала минуты две. Нужного лекарства все равно не оказалось. В общем, я поняла: расшаркиваться перед клиентом тут не принято.

4. Магазины. Это в Бишкеке в любом придомовом павильоне можно купить все: от хлеба до гидромеханической трансмиссии. В Казани все не так просто. Объясню на примере сим-карт. Да-да, тех самых "симок", которые в славной столице Кыргызстана можно купить в самых неожиданных местах. Случайно. На сдачу. В Казани я отправилась на поиски "симки", ожидая легкой победы. Через десять минут бесцельных скитаний по городу меня начало охватывать легкое беспокойство. Еще через полчаса оно превратилось в полноценную паническую атаку. Вокруг ни одного салона сотовой связи! Нет, я бы посмотрела, где точки продаж, в Интернете или вызвала такси, но... у меня же не было "симки". Они не продавались ни в крупном торговом центре, ни в подземке. В отчаянии я стала кидаться на прохожих и в конце концов нашла заветный магазин. Что вы думаете? Он был закрыт! Наконец мне удалось отыскать симочный оазис в каменных джунглях Казани. Отстояв получасовую очередь, я стала счастливой обладательницей новенькой сим-карты.

5. Цены. Недвижимость тут стоит значительно выше, чем в Бишкеке. За 30 тысяч долларов можно купить лишь неотремонтированную однушку. В центре же двухкомнатная квартира вполне может стоить 200 тысяч. А вот цены на еду и одежду не сильно отличаются от бишкекских. Так, в торговом центре мне удалось найти балетки за 500 рублей. Конечно, никто не даст гарантии, что они прослужат мне хотя бы месяц, но, как известно, бишкекчанки нередко покупают "одноразовую" обувь и за куда большие деньги.

6. Дороги. Азрет рассказывает, что в Казани нередко слышится злобный клекот: мол, в городе часто "снимают" асфальт, чтобы проложить новое полотно. Мы сошлись во мнении, что всех недовольных надо отправлять в Бишкек на месяц. Серьезно, даже казанская разметка выглядит монументальнее, чем бишкекский асфальт.

7. Азиатская кухня. В татарском кафе я попросила самое татарское блюдо. Мне предложили... лагман. Я, конечно, запротестовала: что такое лагман, знаю и так. "Ой, да у нас все теперь какое-то современное", - замялась официантка. В итоге я ела обычную жареную говядину с гречкой. И это мясо никогда не войдет в мою десятку самых любимых блюд. Даже, пожалуй, в сотню. Правда, Азрет с Радой принялись доказывать, что есть тут парочка мест, где азиатские блюда просто огонь. Не знаю, не знаю...

8. Работа. Разброс в зарплатах и вакансиях здесь бешеный: кто-то получает 20 тысяч в месяц, кто-то - 200 тысяч. Все зависит от профессиональных навыков.

9. Отзывчивость. Спрашивать дорогу на бишкекских улицах - занятие утомительное. Многие просто на бегу буркнут невнятное "Не знаю" и побегут дальше. И вот я на оживленном перекрестке Казани. Google maps тупит, и я не лучше. Со взглядом лоботомированного детеныша долгопята я отчаянно мечусь от здания к зданию. Электронный голос женщины из телефона настойчиво приказывает мне повернуть направо, как раз на оживленную проезжую часть. Прям не Google, а какой-то Синий кит! Одна женщина спросила, куда я направляюсь, и остановилась, чтобы на пальцах объяснить, куда мне надо держать путь. В итоге я плюнула на бестолковую электронную помощницу и стала вовсю эксплуатировать живых казанцев. Они хотя бы не советовали мне броситься под машины.