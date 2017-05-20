Житель Мюнхена совершил акт самосожжения в центре города

20 мая 2017, 10:42 Комментарии

В Мюнхене 54-летний местный житель поджег себя в центре города в ночь на пятницу, 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе полиции баварской столицы, передает Stuttgarter Nachrichten.

Отмечается, что мужчина въехал на своем автомобиле на Мариенплац, историческую площадь в центре Мюнхена, и вылил на себя несколько литров бензина.

Прохожие сбили пламя с мужчины. После этого он был доставлен в больницу, где через час скончался.

Мотивы его действий выясняет полиция. Однако на машине мужчина оставил две надписи фломастером: "С германской земли больше никогда не должна начинаться война" и "Амри - это вершина айсберга".

19 декабря на рождественском базаре в центре Берлина грузовик протаранил толпу. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Власти признали произошедшее терактом, по подозрению в его исполнении был объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, управлявший машиной. Через несколько дней он был застрелен в ходе стычки с итальянскими полицейскими в пригороде Милана.