В Китае набирают на работу "дегустаторов смога"

20 мая 2017, 10:43 Комментарии

Центр контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй привлек к работе новых специалистов - "дегустаторов смога", сообщает Росбалт со ссылкой на местные СМИ.

По информации телеканала CGTN, в ведомстве уже работают несколько таких дегустаторов, которые прошли специальное обучение и получили лицензию.

Сотрудники центра анализируют образцы воздуха, собранные в разных районах КНР. В их задачу входит определение источника и степени загрязнения атмосферы.