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В Китае набирают на работу "дегустаторов смога"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360138_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427100-ru.html

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В Китае появилась новая профессия "дегустатор смога"

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20 мая 2017, 10:43       Комментарии

Центр контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй привлек к работе новых специалистов - "дегустаторов смога", сообщает Росбалт со ссылкой на местные СМИ.
По информации телеканала CGTN, в ведомстве уже работают несколько таких дегустаторов, которые прошли специальное обучение и получили лицензию.
Сотрудники центра анализируют образцы воздуха, собранные в разных районах КНР. В их задачу входит определение источника и степени загрязнения атмосферы.

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