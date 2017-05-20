Сотрудников ЦИК научили работать со СМИ

20 мая 2017, 10:33 Комментарии

Эксперты Венецианской комиссии 19 мая провели семинар для членов и сотрудников ЦИК на тему "Работа со СМИ и роли СМИ во время выборов". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

С приветственным словом к участникам семинара выступили заместитель главы Центризбиркома А.Бекматов и менеджер проектов Венецианской комиссии совета Европы в Центральной Азии Светлана Анисимова.

На семинаре со своей презентацией на тему "Ответственность СМИ во время выборов" выступил директор по развитию "Интерньюс. Украина", эксперт в области избирательного права и Венецианской комиссии совета Европы Евгений Радченко.

Своим опытом также поделился Александр Бурмагин - исполнительный директор ОО "Платформа прав человека", член Независимого медийного совета (Украина), Эксперт Венецианской комиссии совета Европы и выступил с докладом на тему "Рассмотрение споров между субъектами избирательного процесса и СМИ".

"По завершению семинара, эксперты Венецианской комиссии ответили на все интересующие вопросы участников данного семинара", - говорится в сообщении.