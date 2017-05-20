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Сотрудников ЦИК научили работать со СМИ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427099-ru.html

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20 мая 2017, 10:33       Комментарии

Эксперты Венецианской комиссии 19 мая провели семинар для членов и сотрудников ЦИК на тему "Работа со СМИ и роли СМИ во время выборов". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
С приветственным словом к участникам семинара выступили заместитель главы Центризбиркома А.Бекматов и менеджер проектов Венецианской комиссии совета Европы в Центральной Азии Светлана Анисимова.
На семинаре со своей презентацией на тему "Ответственность СМИ во время выборов" выступил директор по развитию "Интерньюс. Украина", эксперт в области избирательного права и Венецианской комиссии совета Европы Евгений Радченко.
Своим опытом также поделился Александр Бурмагин - исполнительный директор ОО "Платформа прав человека", член Независимого медийного совета (Украина), Эксперт Венецианской комиссии совета Европы и выступил с докладом на тему "Рассмотрение споров между субъектами избирательного процесса и СМИ".
"По завершению семинара, эксперты Венецианской комиссии ответили на все интересующие вопросы участников данного семинара", - говорится в сообщении.

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