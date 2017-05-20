Германия упростила правила депортации мигрантов

20 мая 2017, 10:11 Комментарии

Немецкий парламент принял поправки в законодательство, упрощающие правила депортации мигрантов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно новым правилам, соискатель, которому отказано в предоставлении убежища в ФРГ может быть выслан даже в том случае, если власти страны его происхождения не предоставили документы, удостоверяющие личность мигранта.

Кроме того, правоохранительные органы Германии получили возможность задерживать беженцев, потенциально представляющих угрозу безопасности страны, сроком на 10 суток. Ранее на разбирательство отводилось лишь четыре дня.

Надзорные органы получили также право собирать данные с электронных устройств беженцев, чья личность не была идентифицирована при въезде в ФРГ.

Законодатели также решили ограничить свободу перемещения для мигрантов, которые сообщили о себе недостоверные данные: на время рассмотрения их прошения о предоставления убежища они не имеют права покидать центры размещения.

Правозащитники уже подвергли данные нововведения резкой критике. По их мнению, эти нормы нарушают права людей, нуждающихся в защите.

20 февраля глава ведомства федерального канцлера и федеральный министр по особым поручениям Петер Альтмайер заявил, что немецкие власти готовы выслать из страны сотни тысяч мигрантов. По его словам, 2015-ый стал годом оказания гуманитарной помощи нуждавшимся в ней людям, в 2016-м поток мигрантов значительно снизился, а сейчас настало время, чтобы территорию Германии покинули те, кто не имеет права на убежище.