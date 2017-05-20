Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэрия намерена субсидировать частных перевозчиков городского транспортаМэрия намерена субсидировать частных перевозчиков городского транспортаМинистр соцразвития поздравила с Днем матери воспитывающих детей с ограниченными возможностямиМинистр соцразвития поздравила с Днем матери воспитывающих детей с ограниченными возможностями

Германия упростила правила депортации мигрантов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360136_ge...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427098-ru.html

Похожие новости

Министр юстиции КР и представитель ведомства федерального канцлера Германии обсудили вопросы сотрудничества

По стране 12 тыс паспортов с неправильными ПИН-кодами, но ЖК не решает проблему - ГРС

Арзыматова: Мигранты КР в РФ являются "мягкой силой" евразийского мышления

Правительство КР и ООН подписали документ об оказании Кыргызстану помощи в области системы устойчивого развития

Мамбеталиева: Из-за сокращения кадров правительство противится проекту "Таза Коом"

20 мая 2017, 10:11       Комментарии

Немецкий парламент принял поправки в законодательство, упрощающие правила депортации мигрантов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Deutsche Welle.
Согласно новым правилам, соискатель, которому отказано в предоставлении убежища в ФРГ может быть выслан даже в том случае, если власти страны его происхождения не предоставили документы, удостоверяющие личность мигранта.
Кроме того, правоохранительные органы Германии получили возможность задерживать беженцев, потенциально представляющих угрозу безопасности страны, сроком на 10 суток. Ранее на разбирательство отводилось лишь четыре дня.
Надзорные органы получили также право собирать данные с электронных устройств беженцев, чья личность не была идентифицирована при въезде в ФРГ.
Законодатели также решили ограничить свободу перемещения для мигрантов, которые сообщили о себе недостоверные данные: на время рассмотрения их прошения о предоставления убежища они не имеют права покидать центры размещения.
Правозащитники уже подвергли данные нововведения резкой критике. По их мнению, эти нормы нарушают права людей, нуждающихся в защите.
20 февраля глава ведомства федерального канцлера и федеральный министр по особым поручениям Петер Альтмайер заявил, что немецкие власти готовы выслать из страны сотни тысяч мигрантов. По его словам, 2015-ый стал годом оказания гуманитарной помощи нуждавшимся в ней людям, в 2016-м поток мигрантов значительно снизился, а сейчас настало время, чтобы территорию Германии покинули те, кто не имеет права на убежище.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум