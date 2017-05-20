Мэрия намерена субсидировать частных перевозчиков городского транспорта

20 мая 2017, 10:24 Комментарии

Мэрия г. Бишкек подготовила проекты соответствующих нормативно-правовых актов по определению порядка выделения субсидий перевозчикам (в том числе и частным) для возмещения расходов по перевозке льготной категории граждан и внесла их на рассмотрение

профильной комиссии БГК. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На сегодняшний день законодательством не предусмотрены льготы для отдельных категорий пассажиров при перевозке в частных автобусах.

Напомним, что недавно на линию по маршруту №35 вышли новые автобусы, которые приобретены и эксплуатируются частным инвестором – ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи".

Деятельность автобусного маршрута возобновлена в рамках государственно-частного партнерства между мэрией и частным партнером. Привлечение частной пассажирской компании связано с острой нехваткой муниципального транспорта в автопарке для перевозки горожан и гостей столицы.