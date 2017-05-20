Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудников ЦИК научили работать со СМИСотрудников ЦИК научили работать со СМИГермания упростила правила депортации мигрантовГермания упростила правила депортации мигрантов

Мэрия намерена субсидировать частных перевозчиков городского транспорта

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360155_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427097-ru.html

Похожие новости

Участок ул. Уметалиева в Бишкеке будет временно закрыт для движения транспорта

Столичная мэрия предлагает БГК изыскать средства для субсидий частным перевозчикам, чтобы льготники могли пользоваться их услугами бесплатно

Управление культуры мэрии Бишкека намерено закупить конфеты Raffaello на 59,4 тыс. сомов

Транспортная прокуратура обвинила железнодорожников в сходе вагонов в Чалдоваре

С.Жээнбеков: "Строительство дороги "Север-Юг" имеет большое значение в достижении транспортной независимости"

20 мая 2017, 10:24       Комментарии

Мэрия г. Бишкек подготовила проекты соответствующих нормативно-правовых актов по определению порядка выделения субсидий перевозчикам (в том числе и частным) для возмещения расходов по перевозке льготной категории граждан и внесла их на рассмотрение
профильной комиссии БГК. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
На сегодняшний день законодательством не предусмотрены льготы для отдельных категорий пассажиров при перевозке в частных автобусах.
Напомним, что недавно на линию по маршруту №35 вышли новые автобусы, которые приобретены и эксплуатируются частным инвестором – ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи".
Деятельность автобусного маршрута возобновлена в рамках государственно-частного партнерства между мэрией и частным партнером. Привлечение частной пассажирской компании связано с острой нехваткой муниципального транспорта в автопарке для перевозки горожан и гостей столицы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум