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После побега в конголезской тюрьме осталось всего четверо заключенных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360164_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427096-ru.html

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20 мая 2017, 10:38       Комментарии

Из тюрьмы в городе Касангулу, расположенном в Демократической Республике Конго (ДРК), сбежали 73 из 77 заключенных. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на агентство Reuters.
Массовый побег из пенитенциарного учреждения был совершен в ночь на пятницу. "Преступники вскарабкались на стену. Когда охранник отошел, чтобы сообщить об этом полиции, он оставил дверь открытой, через которую они и сбежали", - приводит агентство слова главы местного гражданского общества Валентин Ванги.
Отмечается, что десять заключенных удалось задержать.
Это уже второй массовый побег заключенных из конголезской тюрьмы за неделю. 17 мая из главного пенитенциарного учреждения столицы ДРК города Киншаса сбежали лидер местного христианского культа Не Муанда Нсеми и полсотни заключенных.
Религиозный культ проповедника под названием Bundu dia Kongo ставит своей задачей возродить Королевство Конго, существовавшее в устье одноименной реки на протяжении нескольких веков.
Королевство Конго - африканское государство доколониальной эпохи, сформировавшееся к XIV веку и распавшееся к XVIII веку.

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