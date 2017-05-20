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Совет ЕЭК о таможенных пошлинах, автопаспортах и детских площадкахСовет ЕЭК о таможенных пошлинах, автопаспортах и детских площадках

Министр соцразвития поздравила с Днем матери воспитывающих детей с ограниченными возможностями

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427095-ru.html

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20 мая 2017, 10:10       Комментарии

В преддверии Дня матери министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова поздравила и вручила почетные грамоты матерям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба министерства.
В ходе встречи с женщинами Т.Исакунова отметила, что ведомством разработан проект положения об условиях оплаты труда, ухаживающим за ребенком или детьми с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в постоянном уходе.
"Нами предлагается установить оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5000 сомов из расчета прожиточного минимума. На выплату указанной оплаты труда из республиканского бюджета ежегодно потребуется более 442 млн сомов", - сказала глава Минсоцразвития.

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