Министр соцразвития поздравила с Днем матери воспитывающих детей с ограниченными возможностями

20 мая 2017, 10:10 Комментарии

В преддверии Дня матери министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова поздравила и вручила почетные грамоты матерям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба министерства.

В ходе встречи с женщинами Т.Исакунова отметила, что ведомством разработан проект положения об условиях оплаты труда, ухаживающим за ребенком или детьми с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в постоянном уходе.

"Нами предлагается установить оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5000 сомов из расчета прожиточного минимума. На выплату указанной оплаты труда из республиканского бюджета ежегодно потребуется более 442 млн сомов", - сказала глава Минсоцразвития.