Должностные лица гимназии-интерната №1 урезали рацион своих воспитанников

20 мая 2017, 9:46 Комментарии

Столичной прокуратурой проведена проверка в Бишкекской гимназии-интернате №1 имени А.Каниметова по заявлению гражданки Д.А. по фактам не обеспечения воспитанников продуктами питания за 2016-2017 годы в необходимом объеме.

В ходе проверки выявлены факты систематического недоведения положенных норм продуктов питания для приготовления пищи и употребления в натуральном виде. Вследствие чего, воспитанники школы зачастую не получали положенное количество килокалорий.

Согласно заключению городского санитарно - эпидемиологического надзора от 17 апреля 2017 года, такое положение может привести к негативным последствиям и снижению успеваемости детей к учебе.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Расследование данного уголовного дела поручено УГСБЭП по городу Бишкек.