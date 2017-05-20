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Должностные лица гимназии-интерната №1 урезали рацион своих воспитанников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360154_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427093-ru.html

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20 мая 2017, 9:46       Комментарии

Столичной прокуратурой проведена проверка в Бишкекской гимназии-интернате №1 имени А.Каниметова по заявлению гражданки Д.А. по фактам не обеспечения воспитанников продуктами питания за 2016-2017 годы в необходимом объеме.
В ходе проверки выявлены факты систематического недоведения положенных норм продуктов питания для приготовления пищи и употребления в натуральном виде. Вследствие чего, воспитанники школы зачастую не получали положенное количество килокалорий.
Согласно заключению городского санитарно - эпидемиологического надзора от 17 апреля 2017 года, такое положение может привести к негативным последствиям и снижению успеваемости детей к учебе.
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.
Расследование данного уголовного дела поручено УГСБЭП по городу Бишкек.

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