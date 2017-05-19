Совет ЕЭК о таможенных пошлинах, автопаспортах и детских площадках

20 мая 2017, 10:01 Комментарии

Совет Евразийской экономической комиссии подтвердил необходимость введения в странах Евразийского экономического союза системы электронных автопаспортов, об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"Правительствам стран альянса предложено принять ряд нормативных правовых актов, необходимых для того, чтобы обеспечить скорейшее начало опытной эксплуатации системы и дать возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.

Совет ЕЭК поручил коллегии комиссии рассмотреть на очередном заседании сроки перехода на электронную систему техпаспортов, длительность переходного периода, возможность параллельного использования документарных (бумажных) и бездокументарных.

В свою очередь вице-премьер-министр КР Олег Панкратов отметил, что вопросы, включенные в повестку заседания Совета ЕЭК, носили разноплановый характер.

"Решение этих вопросов является неотъемлемым условием дальнейшего поступательного развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. В ходе заседания нам удалось прийти к консенсусу по большинству вопросов", – заявил он.

В частности, установлено определить национальные органы, которые будут обеспечивать взаимодействие с администратором систем электронных паспортов, сформировать и ввести национальную часть единого реестра уполномоченных органов стран ЕАЭС и организаций-изготовителей транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы разработки нормативных актов, регулирующих общие рынки лекарств и медицинских изделий, снижения ставки ввозной таможенной пошлины в отношении дубильных веществ и препаратов.

Помимо этого, участники мероприятия приняли технический регламент "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", а также внесли изменения в ранее принятые решения комиссии.

В документе установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок. Кроме того, указываются все возможные нормы, такие как проектирование, производство, монтаж, эксплуатация.

"Однако этот регламент не распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до его вступления в силу; спортивное оборудование и изделия, предназначенные для занятий физкультурой, спортом и туризмом; игрушки; аттракционы, безопасность которых регулирует другой техрегламент ЕАЭС, принятый Советом ЕЭК в октябре прошлого года. В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии техрегламент на оборудование для детских игровых площадок вступит в силу в ноябре 2018 года", - говорится в сообщении.