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Совет ЕЭК о таможенных пошлинах, автопаспортах и детских площадках

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360110_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427092-ru.html

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В ЕАЭС введут систему электронных автопаспортов, а детские игровые площадки станут безопаснее

20 мая 2017, 10:01       Комментарии

Совет Евразийской экономической комиссии подтвердил необходимость введения в странах Евразийского экономического союза системы электронных автопаспортов, об этом сообщает пресс-служба комиссии.
"Правительствам стран альянса предложено принять ряд нормативных правовых актов, необходимых для того, чтобы обеспечить скорейшее начало опытной эксплуатации системы и дать возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.
Совет ЕЭК поручил коллегии комиссии рассмотреть на очередном заседании сроки перехода на электронную систему техпаспортов, длительность переходного периода, возможность параллельного использования документарных (бумажных) и бездокументарных.
В свою очередь вице-премьер-министр КР Олег Панкратов отметил, что вопросы, включенные в повестку заседания Совета ЕЭК, носили разноплановый характер.
"Решение этих вопросов является неотъемлемым условием дальнейшего поступательного развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. В ходе заседания нам удалось прийти к консенсусу по большинству вопросов", – заявил он.
В частности, установлено определить национальные органы, которые будут обеспечивать взаимодействие с администратором систем электронных паспортов, сформировать и ввести национальную часть единого реестра уполномоченных органов стран ЕАЭС и организаций-изготовителей транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов.
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы разработки нормативных актов, регулирующих общие рынки лекарств и медицинских изделий, снижения ставки ввозной таможенной пошлины в отношении дубильных веществ и препаратов.
Помимо этого, участники мероприятия приняли технический регламент "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", а также внесли изменения в ранее принятые решения комиссии.
В документе установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок. Кроме того, указываются все возможные нормы, такие как проектирование, производство, монтаж, эксплуатация.
"Однако этот регламент не распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до его вступления в силу; спортивное оборудование и изделия, предназначенные для занятий физкультурой, спортом и туризмом; игрушки; аттракционы, безопасность которых регулирует другой техрегламент ЕАЭС, принятый Советом ЕЭК в октябре прошлого года. В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии техрегламент на оборудование для детских игровых площадок вступит в силу в ноябре 2018 года", - говорится в сообщении.

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