Они были хорошими друзьями — о смерти военнослужащего под машиной

20 мая 2017, 9:43 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В пресс-службе сухопутных войск Вооруженных сил корреспонденту Sputnik Кыргызстан рассказали о подробностях гибели военнослужащего в Джалал-Абадской области.

Ранее пресс-служба Генштаба ВС КР сообщила, что один военнослужащий на машине сбил другого. Это случилось в автопарке войсковой части.

Как уточнили в пресс-службе сухопутных войск, рядовой-контрактник Т. А. попросил сослуживца М. Т. понаблюдать, правильно ли он паркует грузовой автомобиль Dong Feng. Когда машина уже была в боксе, водитель отпустил сцепление, и грузовик по инерции сдвинулся вперед на 50-60 сантиметров, зажав буфером ("кенгурятником") М. Т. Последний скончался в больнице от травм.

В пресс-службе со ссылкой на родственников погибшего сообщили, что военнослужащие были друзьями и перед несчастным случаем обедали в доме М. Т. Оба служили два года и были призваны из Сузакского района.

Погибшему было 33 года, у него остались жена и трое детей. Родственники М. Т. хорошо знают Т. А. и не имеют к нему претензий, добавили в ведомстве.

Расследование ведет военная прокуратура Джалал-Абадской области.