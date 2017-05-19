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"Ночь музеев" для горожан и гостей столицы готовят более тысячи сотрудников

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360052_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427090-ru.html

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20 мая 2017, 9:30       Комментарии

Сегодня, 20 мая, с 18.00 до 24.00 в Бишкеке состоится масштабная социокультурная акция "Ночь музеев".
Впервые в Кыргызстане в одну ночь свои двери откроют сразу 12 арт-площадок столицы, каждая из которых представит свою уникальную программу.
Будет предложена интереснейшая программа на "тропе" согласно карте мероприятия, куда войдут тренды города и республики под девизом "Музеи вне себя". Это выставки из фондов музеев и современных художников, инсталляции художников streetart – DOXA, арт-классы от заслуженных деятелей культуры, более 60 видов мастер-классов для детей и взрослых, литературные чтения и интерактивные экскурсии по музеям, музыкальные секции, спектакли.
Каждый участник сможет не просто окунуться в атмосферу искусства, но и попробовать свои силы в различных творческих мастер-классах, квестах, посетить театральные постановки и стать их действующими лицами. Целый блок программы посвящен истории и культуре Кыргызстана: обучение орхоно-енисейским рунам "Ночь Битиг", выставки туш-кийизов, шырдаков, ала-кийизов, ковров из разных регионов страны с участием ремесленников, этнопоказы традиционной одежды, татуировки (хной) в стиле "скифского звериного стиля", выступление манасчи и т.д.
В мероприятии примут участие:
<li>Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им Г. Айтиева</li><li>Русский театр драмы им. Ч. Айтматова</li><li>Республиканская библиотека им. К. Баялинова</li><li>Мемориальный дом-музей О. Мануйловой</li><li>Мемориальный дом-музей С. Чуйкова</li><li>Музей под открытым небом "Дубовый парк"</li><li>Выставочный зал Союза художников КР "Дубовый парк"</li><li>Арт-студия Ololo</li><li>Студия мультимедийных искусств Cultura Nomada</li><li>Музей "ДНК"</li><li>Галерея современного искусства Asanbay</li><li>Творческая группа "705"</li>
В мэрии столицы подчеркнули, что "Ночь музеев" для жителей города и гостей столицы готовят более тысячи сотрудников музеев, театров, библиотеки, арт-студий, художники, скульпторы, ремесленники, фотографы, волонтеры и столичного муниципалитета.

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