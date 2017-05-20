Цены на срочное изготовление новых паспортов назвали в ГРС

20 мая 2017, 8:39 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Государственная регистрационная служба огласила стоимость срочного изготовления биометрических паспортов.

По информации ведомства, если человек потерял действующий ID-card, то он может обратиться в центр обслуживания населения (ЦОН). Ему следует написать заявление на получение нового паспорта, при себе нужно иметь свидетельства о рождении и регистрации брака (если женат/замужем). В течение пяти дней примут решение по итогам рассмотрения заявки, и через 12 дней будет изготовлен паспорт. Документ выдается бесплатно.

При этом можно его изготовить срочно, но эта услуга платная. В ГРС напоминают, что паспорт могут получить лишь лица, сдавшие биометрические данные.

По сообщению ГРС, изготовление документа за восемь дней обойдется кыргызстанцу в 1 150 сомов, за четыре - в 1 500, за два - в 1 660.

За срочность при изготовлении общегражданского (заграничного) паспорта за восемь дней кыргызстанец должен будет заплатить 2 520 сомов, за четыре - 2 830 и за два - 3 140. Изготовление за 18 дней бесплатное.

Новые виды документов, удостоверяющих личность, начали выдавать 1 мая. В биометрическом паспорте содержится 19 сведений о гражданине, включая данные в электронном формате, что позволяет использовать документ весь срок действия, не меняя его при изменении данных (все будет обновляться автоматически). Идентификационная карта может иметь тактильный текст, набранный шрифтом Брайля, для лиц с нарушением зрения. Граждане Кыргызстана могут получить биометрические электронные паспорта бесплатно с 1 мая по 31 декабря.

Какой будет процедура замены старых ID-card, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>