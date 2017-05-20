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Новости Кыргызстана

Глава ЦИК благодарит лоббистов ведомства в Жогорку КенешеГлава ЦИК благодарит лоббистов ведомства в Жогорку Кенеше

Министр юстиции КР и представитель ведомства федерального канцлера Германии обсудили вопросы сотрудничества

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427087-ru.html

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20 мая 2017, 2:20       Комментарии

Во время визита в Германию министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметоввстретился с руководителем отдела де-бюрократизации Штефаном Наундорфом. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Минюста. Руководитель отдела ознакомил членов делегации с основными принципами и механизмами деятельности ведомства в структуре исполнительной власти Германии, а также его ролью в процессах нормотворчества.
Далее кыргызская делегация посетила государственный законодательный орган Германии - Бундесрат. В Бундесрате прошла оживленная беседа с руководителем отдела парламентских отношений Клаусом Коггелем. Для ознакомления членам делегации была представлена информация о комитетах Бундесрата и их задачах, а затем участники встречи обсудили вопросы законодательного процесса.
Как было отмечено, все рассматриваемые Бундестагом (нижняя палата парламента Германии) законопроекты также направляются в Бундесрат. Если законопроект касается вопросов налогообложения и бюджетной политики, территории и границ земель, организации власти на региональном уровне или других вопросов, отнесённых Основным законом к компетенции земель, то он не сможет быть принят без одобрения данного законодательного органа.
Со своей стороны члены кыргызской делегации задали интересующие их вопросы касательно осуществления контроля законодательства, взаимодействия с другими ветвями власти, организации законотворческой работы, системы анализа и оценки эффективности исполнения принимаемых правовых актов.
В завершение встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность к дальнейшему взаимодействию и обмену опытом в сфере нормотворчества.

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