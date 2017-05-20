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Работникам органов прокуратуры рассказали о международном опыте борьбы с коррупциейРаботникам органов прокуратуры рассказали о международном опыте борьбы с коррупцией

Глава ЦИК благодарит лоббистов ведомства в Жогорку Кенеше

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427086-ru.html

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Депутат просит госорганы обеспечить справедливые выборы в местные кенеши, назначенные на 28 мая

20 мая 2017, 1:05       Комментарии

Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековаблагодарит лоббистов ЦИК в Жогорку Кенеше. На круглом столе по развитию избирательной системы в Кыргызстане 19 мая она отметила, что рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства состоит из 27 членов, куда входят и депутаты парламента.
"ЦИК имеет лобби в Жогорку Кенеше, что помогает продвигать законопроекты, касающиеся избирательного процесса. Это мощный двигатель по реформированию инициатив. Хочу поблагодарить членов рабочей группы от органа, который занимается выборами", - сказала глава Центризбиркома.

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