Глава ЦИК благодарит лоббистов ведомства в Жогорку Кенеше

20 мая 2017, 1:05 Комментарии

Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековаблагодарит лоббистов ЦИК в Жогорку Кенеше. На круглом столе по развитию избирательной системы в Кыргызстане 19 мая она отметила, что рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства состоит из 27 членов, куда входят и депутаты парламента.

"ЦИК имеет лобби в Жогорку Кенеше, что помогает продвигать законопроекты, касающиеся избирательного процесса. Это мощный двигатель по реформированию инициатив. Хочу поблагодарить членов рабочей группы от органа, который занимается выборами", - сказала глава Центризбиркома.