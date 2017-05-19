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Работникам органов прокуратуры рассказали о международном опыте борьбы с коррупцией

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427085-ru.html

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19 мая 2017, 23:00       Комментарии

Генеральная прокуратура 17-18 мая провела для работников органов прокуратуры тренинг "Международный опыт в борьбе с коррупцией. Противодействие коррупции как одно из приоритетных направлений органов прокуратуры Кыргызской Республики". Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, целью данного тренинга являлось повышение квалификации работников органов прокуратуры в сфере применения международного законодательства и законодательства КР по противодействию коррупции.
В ходе тренинга экспертами и слушателями проведен сравнительный анализ законодательства КР и международных стандартов в сфере противодействия коррупции.
Также освещены вопросы международного сотрудничества и правовой взаимопомощи по делам о коррупции. Особое внимание экспертами было уделено теме о совершенствовании правовой базы в сфере землепользования и градостроительства, снижению коррупционных рисков.
Участникам тренинга были даны рекомендации о способах устранения нарушений в сфере земельного законодательства в рамках полномочий прокуроров.
Экспертами на тренинге выступили судья из Франции Эрик Плантийе, прокурор антикоррупционного отдела прокуратуры Болгарии Михаела Райдовски, а также старшие прокуроры управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры А.Хуршудов и Т.Саякбаев.
Вышеуказанный тренинг организован при поддержке проекта "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике", финансируемого Европейским Союзом.

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