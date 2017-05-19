Работникам органов прокуратуры рассказали о международном опыте борьбы с коррупцией

19 мая 2017, 23:00 Комментарии

Генеральная прокуратура 17-18 мая провела для работников органов прокуратуры тренинг "Международный опыт в борьбе с коррупцией. Противодействие коррупции как одно из приоритетных направлений органов прокуратуры Кыргызской Республики". Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, целью данного тренинга являлось повышение квалификации работников органов прокуратуры в сфере применения международного законодательства и законодательства КР по противодействию коррупции.

В ходе тренинга экспертами и слушателями проведен сравнительный анализ законодательства КР и международных стандартов в сфере противодействия коррупции.

Также освещены вопросы международного сотрудничества и правовой взаимопомощи по делам о коррупции. Особое внимание экспертами было уделено теме о совершенствовании правовой базы в сфере землепользования и градостроительства, снижению коррупционных рисков.

Участникам тренинга были даны рекомендации о способах устранения нарушений в сфере земельного законодательства в рамках полномочий прокуроров.

Экспертами на тренинге выступили судья из Франции Эрик Плантийе, прокурор антикоррупционного отдела прокуратуры Болгарии Михаела Райдовски, а также старшие прокуроры управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры А.Хуршудов и Т.Саякбаев.

Вышеуказанный тренинг организован при поддержке проекта "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике", финансируемого Европейским Союзом.