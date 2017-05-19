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Определены победители республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта

 

Фотографии: akipress.kg

           

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427084-ru.html

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19 мая 2017, 22:33       Комментарии

На базе войсковой части 73809 (п.Жетиген) Сухопутных войск 18-19 мая прошла 5-я республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди учащихся общеобразовательных организаций, посвященная 25-й годовщине образования Вооруженных Сил КР.
Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, 6 лучших команд областей республики и две команды столичных городов Бишкек и Ош соревновались между собой за звание сильнейшей команды по итогам строевой подготовки, стрельбы, метания гранаты, подтягивания на перекладине, разборки и сборки автомата, военной эстафеты по бегу на 1000 метров.
"Такие мероприятия дают нам возможность определить степень физической и специальной подготовки учащихся общеобразовательных организаций к службе в рядах Вооруженных Сил и способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи", - отметил начальник управления призыва ГУМОВУ ГКДО КР полковник А.Керималиев.
Победители спартакиады, команды городов Бишкек, Баткен, Ош, были награждены кубками, грамотами и ценными призами.
Спартакиада состоялась благодаря совместному труду должностных лиц Министерства образования КР и подчиненных подразделений ГШ ВС КР при участии Агентства по делам молодежи КР.

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