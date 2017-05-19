Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Определены победители республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спортаОпределены победители республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спортаНа счет МЧС поступило 3,3 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 3 млн сомов для пострадавших от оползняНа счет МЧС поступило 3,3 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 3 млн сомов для пострадавших от оползня

Только в Кыргызстане есть понятие "социальные сироты", - вице-премьер

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427083-ru.html

Похожие новости

Премьер и представитель ПРООН подписали Рамочные основы оказания помощи Кыргызстану на 2018-2022 годы

Объединенная коллегия Генеральных прокуратур Таджикистана и Кыргызстана провели первое заседание

Солнечно, но в горах дождь — погода в Кыргызстане на 20 мая

Богатейший араб рассказал, что думает о Кыргызстане

Кыргызстану важно построить систему, обеспечивающую транспарентность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала, - ректор АГУПКР

19 мая 2017, 22:12       Комментарии

У нас появилось непонятное ни для кого понятие "социальные сироты", сказала вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова на заседании фракции СДПК 19 мая. На заседании ряд депутатов поинтересовались ситуацией вокруг детей мигрантов.
"У нас очень много вопросов в соцсекторе, которые государство должно решить, сделать какой-то рывок. У нас появилось непонятное ни для кого понятие "социальные сироты". Даже международные доноры нам говорят, что такого понятие нет. Что это значит? По законодательству сиротой может считаться ребенок, потерявший родителей. Если у него есть хотя бы один из родителей, то он уже не считается сиротой. А у нас сейчас школы-интернаты заполнены социальными сиротами, а не сиротами", - сказала она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум