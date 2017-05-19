Только в Кыргызстане есть понятие "социальные сироты", - вице-премьер

19 мая 2017, 22:12 Комментарии

У нас появилось непонятное ни для кого понятие "социальные сироты", сказала вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова на заседании фракции СДПК 19 мая. На заседании ряд депутатов поинтересовались ситуацией вокруг детей мигрантов.

"У нас очень много вопросов в соцсекторе, которые государство должно решить, сделать какой-то рывок. У нас появилось непонятное ни для кого понятие "социальные сироты". Даже международные доноры нам говорят, что такого понятие нет. Что это значит? По законодательству сиротой может считаться ребенок, потерявший родителей. Если у него есть хотя бы один из родителей, то он уже не считается сиротой. А у нас сейчас школы-интернаты заполнены социальными сиротами, а не сиротами", - сказала она.