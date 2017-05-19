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В селе Орнок запретили алкоголь, но люди стали пить больше, — торговцы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427081-ru.html

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19 мая 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В феврале этого года в нескольких селах Иссык-Кульской области решением служителей духовенства, с согласия аксакалов и местных властей запретили продажу алкоголя. С прилавков магазинов было убрано бутылок со спиртным на общую сумму 26 550 сомов, их содержимое вылили в канализацию.
Но, как выяснилось, жители села Орнок не перестали употреблять алкоголь. Есть и недовольные владельцы магазинов.
К примеру, продавец Майрамбек Акылбеков недоволен тем, что в селе ввели запрет, "о котором не знает государство".
"Мы-то запретили, но в соседних селах продают. Желающие едут и привозят по несколько бутылок. После запрета, наоборот, пьяных стало больше. Пьянство остановить трудно. В некоторых наших магазинах начали продавать алкоголь из-под прилавка. Это решение только чинит нам препятствия", - говорит Акылбеков.
Еще одна продавщица из этого же села Айгул Мамбетова сказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что ее магазин расположен ближе к озеру Иссык-Куль и основной доход во время туристического сезона она получает с продажи спиртных напитков.
"Рядом находится мечеть, и мы сами решили поддержать то решение. С одной стороны, хорошо - никто ночью не стучится в дверь за очередной бутылкой водки. А с другой... Продавцы говорят, что они недовольны. Люди, покупающие спиртное, также брали минералку и сигареты. Теперь же они едут за этим в село Чон-Сары-Ой. Если мы хотим, чтобы все были на равных условиях, то решение нужно было принимать на уровне правительства. Теперь к нам даже гости села не заходят", - отметила Мамбетова.
Глава Орнокского айыл окмоту Хамза Мамбеталиев сообщил, что никто из продавцов не обращался к нему с жалобами. Он подчеркнул, что запрет на алкоголь - это общее решение сельчан.
Местный имам Муслидин Нарматов также отметил, что продавцы сами приняли такое решение.
"Сейчас здесь спокойно, мало кто буянит. Я не согласен с тем, что пьющих стало больше. В соседних селах пытались после нас принять аналогичное решение, но результата нет", - сказал он.
В селе Орнок 240 семей. Там располагается 10 магазинов.

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