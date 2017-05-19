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Замспикера ЖК обсудил с делегацией группы дружбы Кувейта укрепление межпарламентских связей

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427080-ru.html

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19 мая 2017, 20:17       Комментарии

Заместитель спикера Жогорку Кенеша Данияр Толонов 19 мая встретился с делегацией группы дружбы Государства Кувейт во главе с депутатом Национальной Ассамблеи Государства Кувейт Валид Мусаид Таптабаи.
Как сообщает пресс-служба ЖК, во встрече участвовали депутаты Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров, Талайбек Масабиров, Данияр Аттокуров.
Д.Толонов отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются. Дополнительный импульс этим отношениям придал официальный визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Кувейт в декабре 2015 года.
В Кувейте были проведены Дни культуры Кыргызстана. В Бишкеке работают ряд кувейтских фондов, которые проводят нужные республике мероприятия, особенно в социально-гуманитарной сфере.
В.Таптабаи в ответном слове подчеркнул, что нынешний созыв Национальной Ассамблеи Государства Кувейт приступил к работе в ноябре 2016 года. И свой первый зарубежный визит депутаты решили совершить в Кыргызстан. Они уже провели ряд встреч и готовы содействовать развитию республики.
Стороны договорились укреплять межпарламентские связи, обмениваться опытом законотворческой и аппаратной работы.

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